Clabo, approvati i bilanci 2024 e 2025

L’assemblea degli azionisti di Clabo S.p.A., società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e distribuzione alimentare tradizionale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvati i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2024 e 2025 della Clabo S.p.a.. L’assemblea ha quindi deliberato di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio 2024 pari a Euro 30.492.884 e la perdita dell’esercizio 2025 pari a Euro 6.257.191, per complessivi Euro 36.750.075.

L’assemblea sulla base dell’unica lista e delle proposte di delibera presentate dal socio di controllo Cla.Bo.Fin. S.r.l. che detiene il 59,50% del capitale sociale della Clabo S.p.A ha deliberato di:

determinare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha determinato il relativo

compenso lordo annuo pari a complessivi massimi Euro 500.000, inclusi gli emolumenti degli amministratori investiti di particolari cariche;

nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi, e pertanto sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2028, Pierluigi Bocchini (Presidente), Alessandro Bocchini eClaudio Marcantognini, quale amministratore indipendente

Sulla base delle proposte di delibera presentate dal socio di controllo Cla.Bo.Fin. S.r.l., l’Assemblea ha inoltre nominato Luca Storoni Presidente del Collegio Sindacale e ha determinato il compenso da attribuire ai sindaci in Euro 20.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e Euro 14.000 annui lordi per i Sindaci Effettivi.

Fra i principali clienti Clabo annovera Amorino, Venchi, Eataly, Dollar General, Shell Oil. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della “catena del freddo”, Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre l’80% del fatturato all’estero in circa 80 paesi ed è presente in Cina e Stati Uniti con propri stabilimenti produttivi.