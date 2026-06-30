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Istat, i prezzi al consumo salgono del 3%
A giugno l'indice Nic registra una variazione nulla rispetto al mese precedente: rallenta l]inflazione degli alimentari/Allegato Istat
Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e del +3% su base annua (da +3,2% del mese precedente).Il lieve rallentamento dell’inflazione riflette la dinamica dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +4,5%), dei Servizi ricreativi, cultur...
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EFA News - European Food Agency
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