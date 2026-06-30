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La Vespucci a New York (anche) nel nome di Vinitaly Usa
A bordo dell'ammiraglia, il 5 luglio la presentazione del Salone targato Veronafiere
L'ammiraglia della Marina italiana, ossia Nave Amerigo Vespucci si prepara a raggiungere New York dove il 4 luglio parteciperà alla parata di grandi velieri e navi militari organizzata dalla U.S. Navy in occasione dell’anniversario dei 250 anni dell’Indipendenza degli Stati Uniti. La Vespucci, attualmente è ormeggiata in Maryland a Baltimora per la SAIL250 Maryland: raggiungerà le acque newyorkesi nella t...
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EFA News - European Food Agency
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