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La Sicilia a Sarajevo
Dal 5 al 10 luglio per la Settimana della cucina italiana, l'isola presenta le sue filiere
Due culture di frontiera in dialogo dal 5 al 10 luglio in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2026. La Sicilia è un’isola mediterranea attraversata da greci, romani, arabi, normanni, svevi, spagnoli: Sarajevo è una città balcanica segnata da impero ottomano, Austria-Ungheria, mondo slavo, presenza islamica, cristiana ed ebraica. In entrambi i casi, l’identità nasce dalla contami...
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EFA News - European Food Agency
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