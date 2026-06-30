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Illycaffè punta agli Stati Uniti (e al pronto da bere)
Accordo con Westrock Coffee specializzata nei prodotti caffè, tè e ready-to-drink
"Gli Stati Uniti rappresentano per noi un mercato prioritario, nel quale siamo cresciuti a doppia cifra negli ultimi quattro anni". Con questa premessa Cristina Scocchia, ad di Illycaffé annuncia l'espansione verso ovest. La società triestina, infatti, ha sottoscritto un accordo strategico di produzione pluriennale con Westrock Coffee Company, società statunitense attiva nel settore del beverage e...
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EFA News - European Food Agency
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