UE: bestiame ancora in calo nel 2025

Secondo Eurostat, nel 2025, l'Unione Europea contava 131,5 milioni di suini, 71,6 milioni di bovini, 55,3 milioni di ovini e 10,2 milioni di caprini. Tutti i dati relativi al patrimonio zootecnico erano inferiori rispetto all'anno precedente: la popolazione suina è diminuita dello 0,5%, quella bovina dello 0,4%, quella ovina del 2,2% e quella caprina del 2,5%.

Questi cali si inseriscono in una tendenza di lungo periodo nell'UE. Rispetto al 2015, nel 2025 il numero di suini è stato inferiore dell'8,9%, quello dei bovini del 9,7%, quello ovino del 12,2% e quello caprino del 17,5%.