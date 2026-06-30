L'agrifood è donna

Ha preso il via EWA Grow Italia 2026, il programma europeo di accelerazione dedicato all'imprenditoria femminile nell'agrifood promosso da EIT Food e implementato in Italia da Future Food Institute con il coinvolgimento di Angels4Women e Angels4Impact.Sono dieci le startup italiane guidate da imprenditrici che, dopo essere state selezionate, iniziano un percorso di sei mesi tra mentoring, formazione...