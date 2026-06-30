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Conserve pomodoro: americani sempre pazzi per il Made in Italy
Nonostante flessione del 2025, il 98% dell'import negli Usa proveniva dal nostro Paese
Pomodoro italiano protagonista al Summer Fancy Food Show in corso a New York. La manifestazione, uno dei principali appuntamenti del Nord America dedicati al mondo dello specialty food che riunisce ogni anno buyer, importatori, distributori, operatori del food service, chef, retailer e media specializzati, rappresenta un’occasione strategica per valorizzare le eccellenze agroalimentari europee e r...
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EFA News - European Food Agency
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