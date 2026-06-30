Julius Meinl: raggiunti tutti gli obiettivi Esg nel 2025

Il cambiamento climatico, la volatilità dei prezzi delle materie prime e le crescenti sfide che interessano la coltivazione del caffè stanno ridefinendo il futuro del settore. In questo contesto, Julius Meinl continua a investire in un modello di crescita più sostenibile, attraverso iniziative a favore delle comunità di coltivatori, processi produttivi sempre più efficienti e l’espansione del progetto “Responsibly Selected Coffee”. È quanto emerge dal Report di Sostenibilità 2025, il sesto pubblicato dall’azienda, che racconta i principali risultati raggiunti e conferma l’impegno nel promuovere la sostenibilità lungo tutta la filiera, dall’origine del caffè fino ai propri siti produttivi.

“Essendo un’azienda a conduzione familiare, pensiamo in termini di generazioni. Per noi la sostenibilità è un investimento a lungo termine nel futuro del mondo del caffè. Questo report mostra come affrontiamo la nostra responsabilità verso le persone, il pianeta e l’origine del nostro caffè attraverso azioni concrete e una visione di lungo periodo”, afferma Christina Meinl, vicepresidente Group Strategies, Brand & Corporate Communication e membro della 5° generazione della famiglia.

Julius Meinl si approvvigiona di caffè verde da 16 Paesi di origine. Alla fine del 2025 l’azienda ha raggiunto uno dei principali obiettivi del proprio percorso di sostenibilità: il 100% del “Responsibly Selected Coffee” destinato agli impianti di tostatura di Vienna e Vicenza è stato acquistato secondo i criteri di sostenibilità della Global Coffee Platform, che comprendono aspetti ambientali, sociali ed economici.

Nel corso del 2025 è stato inoltre ampliato, in anticipo rispetto ai tempi previsti, il Generations Programme, oggi attivo in Colombia, Uganda, India e Honduras. Attraverso pratiche di agricoltura rigenerativa, iniziative di diversificazione del reddito e attività dedicate al rafforzamento del ruolo delle donne e delle nuove generazioni, il programma punta a rendere più resilienti le comunità agricole rispetto agli effetti del cambiamento climatico. Attualmente coinvolge oltre 1500 coltivatori di caffè e le loro famiglie.

“Il 2025 è stato per noi un anno di progressi concreti. Dietro questi risultati ci sono solide partnership, un impegno di lungo periodo e molte azioni lungo tutta la nostra filiera del caffè. Siamo particolarmente orgogliosi di aver ampliato in anticipo il nostro Generations Programme, raggiungendo allo stesso tempo importanti traguardi di sostenibilità”, aggiunge Carina Needham, Global Sustainability Director.

Nel 2025 Julius Meinl ha rafforzato il proprio impegno nella riduzione dell’impatto ambientale introducendo nuove tecnologie per l’abbattimento delle emissioni negli ultimi due impianti di torrefazione ancora da aggiornare. L’intervento ha consentito di ridurre le emissioni per singolo ciclo di tostatura fino al 50%.

L’azienda conferma inoltre l’utilizzo di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili negli stabilimenti produttivi di Vienna e Vicenza. A livello globale, l’energia elettrica rinnovabile rappresenta oggi l'81% del consumo complessivo di elettricità dell’azienda.

Per il secondo anno consecutivo Julius Meinl ha raggiunto tutti gli obiettivi Esg collegati al proprio finanziamento legato alla sostenibilità, continuando a ottenere solidi rating Esg da banche e partner finanziari.