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The Magnum Ice Cream potenzia l'Ungheria
Dieci milioni di euro per ammodernare stabilimento che produrrà i nuovi Bonbon
La Magnum Ice Cream Company ha investito 4 miliardi di fiorini pari a circa 10 milioni di euro per modernizzare il proprio stabilimento produttivo a Veszprém, in Ungheria. Grazie all'introduzione di una linea di produzione completamente nuova, questo potenziamento, sottolinea il comunicato ufficiale, rappresenta una "tappa fondamentale sia per la comunità locale che per la trasformazione della catena d...
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EFA News - European Food Agency
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