Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Lavazza entra nei ready to drink
Alleanza con Müller per la nuova linea lanciata in occasione di Wimbledon
Lavazza ha fatto il suo ingresso nella categoria del caffè refrigerato "ready-to-drink" (RTD) lanciando in UK una nuova linea a base di latte, sviluppata in collaborazione con Müller. La nuova gamma unisce l'esperienza di Lavazza nel mondo del caffè alle competenze di Müller nel settore dei prodotti lattiero-caseari refrigerati, proponendo quattro bevande di ispirazione italiana: Cappuccino, Latte Mac...
Fc - 61371
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency