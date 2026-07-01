Unicredit sostiene l'evoluzione di EcorNaturaSì

UniCredit ha perfezionato un finanziamento da € 20 milioni volto a supportare lo sviluppo aziendale e la missione ambientale di EcorNaturaSì, gruppo leader nella distribuzione di prodotti biologici e biodinamici, con oltre 350 negozi a marchio NaturaSì sul territorio italiano. Le risorse permetteranno al Gruppo EcorNaturaSì di rifinanziare la propria esposizione creditizia e di investire nell’espansione e nel...