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Unicredit sostiene l'evoluzione di EcorNaturaSì
Finanziamento di 20 mln per supportare la promozione di filiere agricole
UniCredit ha perfezionato un finanziamento da € 20 milioni volto a supportare lo sviluppo aziendale e la missione ambientale di EcorNaturaSì, gruppo leader nella distribuzione di prodotti biologici e biodinamici, con oltre 350 negozi a marchio NaturaSì sul territorio italiano. Le risorse permetteranno al Gruppo EcorNaturaSì di rifinanziare la propria esposizione creditizia e di investire nell’espansione e nel...
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EFA News - European Food Agency
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