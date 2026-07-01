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Olio evo: dazi Usa frenano export italiano nel 2° trim
Valore in calo del 40%. Sul mercato interno inversione di tendenza e quotazioni al ribasso
L'export di olio d'oliva italiano verso gli Stati Uniti è crollato del 40% in valore nei primi mesi del 2026, passando da 370 a 223 milioni di dollari, con i volumi in calo del 33%. È quanto emerge dalle rilevazioni dell'US Census Bureau (gennaio-aprile) elaborate dall'Osservatorio sul mercato oleario di Certified Origins, che indica nei dazi statunitensi sull'agroalimentare premium del Made in Italy i...
lml - 61396
EFA News - European Food Agency
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