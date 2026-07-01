Araer/2. Al via progetto per vitelli di qualità

Se i numeri raccontano il presente, i progetti delineano il futuro dell’Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna (Araer), che ha appena svolto la sua assemblea annuale (leggi notizia EFA News). Dal mese di luglio prenderà il via il progetto sviluppato con il Consorzio del Parmigiano Reggiano che darà vita a un nuovo sistema di monitoraggio della produzione primaria negli allevamenti del Comprensorio con controlli periodici e analisi qualitative del latte finalizzati a valorizzare ulteriormente la filiera del Parmigiano Reggiano.

Parallelamente Araer investirà nel progetto Beef on Dairy, destinato a promuovere l'impiego di tori da carne di razze italiane negli allevamenti da latte per ottenere vitelli di maggiore valore commerciale e contribuire a ridurre la dipendenza dell'Italia dall'importazione di ristalli.

L'associazione è inoltre protagonista di una delle più importanti stagioni di progettazione degli ultimi anni, partecipando a sei Gruppi Operativi candidati ai bandi della Regione Emilia-Romagna dedicati all'innovazione.

I progetti spaziano dall'utilizzo dell’intelligenza artificiale ai big data e alle tecnologie nel medio infrarosso (Mir) per migliorare salute e benessere animale all'applicazione dell'intelligenza artificiale e dei big data per supportare le decisioni aziendali; dalla gestione sostenibile dei pascoli alla riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni lattiero-casearie, fino allo sviluppo della filiera ovicaprina e all'introduzione di nuove tecnologie diagnostiche.

A queste iniziative si affianca un nuovo progetto di consulenza dedicato alla mungitura di precisione, che utilizzerà strumentazioni di ultima generazione per migliorare la salute della mammella, il benessere animale e l'efficienza produttiva degli allevamenti.

Per il presidente di Araer Luca Cotti è proprio questa la sfida dei prossimi anni. “Vogliamo che Araer sia sempre più il luogo dove ricerca, innovazione e assistenza tecnica si incontrano per creare valore nelle aziende. La nostra ambizione è trasferire rapidamente le conoscenze prodotte dalla ricerca negli allevamenti, offrendo agli allevatori strumenti concreti per affrontare i cambiamenti del mercato e continuare a essere protagonisti di una zootecnia moderna, sostenibile e competitiva”, ha sottolineato Cotti.

Con questa assemblea Araer apre una nuova fase della sua storia, confermando la volontà di essere non soltanto un’organizzazione di servizi, ma un partner strategico per la crescita della zootecnia emiliano-romagnola.

L'assemblea ha infine approvato il progetto di fusione per incorporazione dell'Associazione Provinciale Allevatori di Forlì-Cesena e Rimini in Araer, un passaggio che completa il processo di riorganizzazione del sistema allevatoriale regionale e rafforza ulteriormente la capacità dell'Associazione di rappresentare e assistere le imprese zootecniche dell'Emilia-Romagna.

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