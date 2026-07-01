Acqua Sant'Anna fa 30 con l’arte in bottiglia

Acqua Sant’Anna, leader nel settore delle acque minerali, festeggia nel 2026 i suoi trent’anni di attività. Il primo importante momento di celebrazione di questo storico traguardo ha avuto luogo nella cornice dei Con/Temporary Spaces ArtàPorter a Torino, con la presentazione dei 30 progetti finalisti e la proclamazione del vincitore assoluto della Call for Artists, lanciata in collaborazione con ArtàPorter nei mesi scorsi.

Nata per celebrare il trentennale con un oggetto iconico e sostenibile, la Call ha invitato artisti, illustratori, designer, grafici e studenti a realizzare una grafica originale per la nuova bottiglia in Tetra Pak dell'azienda. Il tema centrale è stato la "Leggerezza", valore fondante del marchio e simbolo di purezza, innovazione e armonia con la natura.

Tra le oltre 200 candidature valutate da una giuria di esperti, il premio come vincitore assoluto è stato assegnato a Giovanna Quaratino (Potenza) con l’opera “Oltre il respiro”. Il progetto interpreta la leggerezza come uno stato emotivo e sensoriale: l’immagine centrale rappresenta una figura essenziale che si fonde con le nuvole, dove il peso si dissolve lasciando spazio solo ad aria, luce e silenzio, il numero “30” è integrato nella scena come un segno delicato e sospeso, che sottolinea l'anniversario come un traguardo raggiunto con equilibrio e continuità e la palette profonda e luminosa richiama il cielo notturno e l’atmosfera rarefatta delle alte quote, evocando la purezza e l'origine naturale dell'acqua, con una composizione verticale perfettamente adatta al formato del packaging.

La bottiglia celebrativa, prodotta in edizione limitata, sarà distribuita in occasione di fiere, eventi e iniziative ufficiali, trasformandosi in una vera e propria opera d'arte diffusa. I progetti dei 30 artisti finalisti rimarranno esposti in una mostra collettiva curata da ArtàPorter.

Questa iniziativa non è isolata, ma rappresenta una nuova e importante tappa nel più ampio programma di culturalizzazione dell’impresa che lega storicamente Acqua Sant’Anna al mondo dell’arte contemporanea. Il progetto consolida le contaminazioni già avviate dal brand con grandi autori italiani e internazionali: dagli scatti fotografici di Silvano Pupella alla celebre scultura luminosa Per Aqua Ad Lucem di Marco Lodola, dalla poltrona di Alessandro Ciffo ai poster firmati da Razzia, fino alla collaborazione con Ugo Nespolo.

“Celebrare trent'anni di successi significa per noi guardare al futuro senza perdere il legame con i nostri valori originari – dichiara Cristiana Genta, Marketing & Communication Director di Acqua Sant’Anna - Questa Call for Artists, realizzata insieme ad ArtàPorter, dimostra come la cultura e l'arte possano farsi veicolo di messaggi aziendali potenti come la sostenibilità e la leggerezza. L'opera di Giovanna Quaratino è riuscita a sintetizzare perfettamente la nostra identità in un oggetto di largo consumo, trasformando il nostro nuovo packaging in Tetra Pak in un Manifesto di bellezza e rispetto per la natura. Continuiamo così il nostro percorso di valorizzazione del talento e di apertura verso i linguaggi contemporanei, portando l'arte direttamente nella quotidianità delle persone”.