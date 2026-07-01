Pizza Convention: si rinnova l'appuntamento a Roma

Torna a Roma Pizza Convention: la seconda edizione del congresso di riferimento per l’universo pizza dà appuntamento a tutti gli appassionati e professionisti del settore lunedì 6 e martedì 7 luglio presso Officine Farneto, per una due giorni di show cooking, talk, approfondimenti e contest professionali con una particolare attenzione al ruolo delle donne nel mondo dell’arte bianca e alla valorizzazione professionale del mestiere del pizzaiolo.

L’evento infatti, dopo l’opening ufficiale e i saluti istituzionali, presenterà un programma fitto di appuntamenti, a partire, lunedì 6 luglio alle ore 12.00, dal riconoscimento “Maestra della pizza”, che verrà consegnato a sei grandi professioniste testimoni dell’autorità tecnica delle donne nel settore. A seguire il Talk Show "In Italia le donne pizzaiole sono solo il 2%: non è solo un dato tecnico è un dato culturale" moderato da Laura Mantovano con la partecipazione di Marzia Buzzanca (L’Aquila), Petra Antolini - Settimo Cielo (Pescantina, Verona), Filomena Palmieri - Da Filomena (Castrovillari, Cosenza), Rocco Agrifoglio - Direttore dell'osservatorio socio economico della pizza napoletana, Gabriele Bonci – Pizzarium (Roma)

“Questa edizione punta i riflettori sulla dimensione femminile all’interno del settore", sottolinea Laura Mantovano, giornalista curatrice dell’evento. "I dati emersi dalla ricerca dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, condotta da Avpn, Cnr e Fipe, evidenziano che solo il 2% riveste il ruolo di pizzaiolo. Una situazione che merita un approfondimento, esattamente come l’altro grande tema al centro delle due giornate, l’iter normativo che punta al riconoscimento professionale della figura del pizzaiolo".

La giornata di martedì si aprirà infatti alle ore 12.00 con la presentazione del manifesto programmatico "Pizzaiolo: un mestiere da tutelare", momento di confronto fondamentale nel percorso che vede come obiettivo quello del riconoscimento professionale della figura del pizzaiolo. Sul palco, con Selena Vacca (esperta di legislazione agroalimentare) come moderatrice, si alterneranno la senatrice Gisella Naturale, vicepresidente 4ª Commissione Permanente Politiche dell’Unione Europea, Antonio Pace, presidente Avpn, Roberta Esposito, La Contrada (Aversa), Franco Pepe, Pepe In Grani (Caiazzo, Caserta), Corrado Scaglione, Enosteria Lipen (Triuggio, Monza e Brianza) e Renato Bosco, Saporè (Verona).

Nella due giorni spazio anche alla tappa romana del Vera Pizza Napoletana Champion, il campionato nazionale targato Avpn (martedì 7 alle 13.30), al concorso “fritturista” targato Zucchi Professional, linea specializzata dell’oleificio omonimo, a partire dalle ore 10.00 di lunedì 6. Grande attesa per il doppio contest riservato ai pizzaioli under 35 firmato da Sorì, con una giornata dedicato alla pizza tonda (lunedì ore 13.00) e l’altra alla pizza in teglia (martedì, ore 10.00). La storica azienda casearia di Teano, dal 1868 ambasciatrice di una tradizione d’eccellenza fondata sul sapere artigianale, spirito di innovazione e costante ricerca della qualità, dimostra ancora una volta il desiderio e l’impegno di portare avanti il prezioso percorso al fianco dell’arte bianca.

Per il secondo anno consecutivo, quindi, Pizza Convention si pone come un grande contenitore di voci, talenti e contenuti per raccontare uno dei simboli più rappresentativi della cultura gastronomica italiana, un settore che vale più di 15 miliardi di euro l’anno e supera le 50mila pizzerie, oltre 300.000 addetti e più di 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno (dati Fipe). Il tutto avrà luogo a Officine Farneto, una delle location di riferimento per l'organizzazione di eventi nella Capitale, a pochi passi dal Foro Italico.

Un confronto vivace e aperto che si svilupperà attraverso show cooking con i migliori pizzaioli di Roma e di tutta Italia, talk e approfondimenti su topping e impasti, abbinamenti, materie prime e approfondimenti sul futuro del settore.

Le due giornate avranno inoltre un intrigante post evento che avrà come teatro la terrazza di Officine Farneto. Con il titolo di “Spicchi di stelle” Lunedì 6 luglio, a partire dalle ore 20.00, Amalia Costantini e Raffaele Bonetta proporranno le loro creazioni. Martedì, sempre con inizio alle ore 20.00, ai forni i talenti di Marzia Buzzanca, Renato Bosco e Corrado Scaglione. In entrambi i casi ad accompagnare le pizze un abbinamento con i vini del territorio. Le due degustazioni sono rigorosamente su invito.