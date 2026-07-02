Surgital: energia elettrica autoprodotta all'89%

Surgital ha pubblicato il nuovo Dossier di Sostenibilità 2025, confermando il proprio impegno in un percorso di crescita fondato su innovazione, responsabilità ambientale, attenzione alle persone, valorizzazione della filiera e legame con il territorio.

Tra i risultati più rilevanti del 2025 spicca il rafforzamento del modello energetico aziendale. La produzione fotovoltaica ha superato i 4,2 milioni di kWh, con una crescita del 70% rispetto all’anno precedente. Grazie all’integrazione tra impianti fotovoltaici e sistemi di cogenerazione e trigenerazione, Surgital copre oggi oltre l’89% del proprio fabbisogno elettrico attraverso sistemi di autoproduzione. Nel corso dell’anno è stato inoltre avviato un progetto di collaborazione per la valorizzazione energetica degli sfridi alimentari, che ha consentito la produzione di oltre 104 mila metri cubi di metano e più di 420 mila kWh di energia. Sul fronte dell’economia circolare, l’azienda registra un tasso di recupero dei rifiuti pari al 99,9%.

La sostenibilità di Surgital passa anche dalle persone. Nel 2025 anche la forza lavoro è cresciuta, raggiungendo 373 collaboratori. In parallelo, sono state erogate 2.660 ore di formazione su sicurezza, compliance, competenze professionali e sviluppo delle persone, all’interno di un piano biennale che supera complessivamente le 4.100 ore previste. Il welfare aziendale registra inoltre un tasso di adesione del 97%. L’azienda si conferma così come realtà capace di generare occupazione stabile, qualificata, coinvolta.

Un altro elemento strategico riguarda il coinvolgimento di tutti i protagonisti della supply chain. Nel 2025 Surgital ha avviato una nuova fase di dialogo Esg con i propri fornitori, coinvolgendone 250 in un’attività di raccolta dati dedicata alla sostenibilità, con 55 questionari completati funzionali ad approfondire la conoscenza e coltivare un dialogo proattivo con i partner strategici.

Il Dossier racconta anche l’impegno sociale dell’azienda, in particolare attraverso la collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna. Nel 2025 Surgital ha donato 16,8 tonnellate di prodotti, contribuendo a superare le 180 tonnellate complessive donate nel periodo 2021-2025.