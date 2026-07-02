Surgital: energia elettrica autoprodotta all'89%
Exploit della produzione fotovoltaica (+70%) e recupero rifiuti quasi totale
Surgital ha pubblicato il nuovo Dossier di Sostenibilità 2025, confermando il proprio impegno in un percorso di crescita fondato su innovazione, responsabilità ambientale, attenzione alle persone, valorizzazione della filiera e legame con il territorio.
Tra i risultati più rilevanti del 2025 spicca il rafforzamento del modello energetico aziendale. La produzione fotovoltaica ha superato i 4,2 milioni di kWh, con una crescita del 70% rispetto all’anno precedente. Grazie all’integrazione tra impianti fotovoltaici e sistemi di cogenerazione e trigenerazione, Surgital copre oggi oltre l’89% del proprio fabbisogno elettrico attraverso sistemi di autoproduzione. Nel corso dell’anno è stato inoltre avviato un progetto di collaborazione per la valorizzazione energetica degli sfridi alimentari, che ha consentito la produzione di oltre 104 mila metri cubi di metano e più di 420 mila kWh di energia. Sul fronte dell’economia circolare, l’azienda registra un tasso di recupero dei rifiuti pari al 99,9%.
La sostenibilità di Surgital passa anche dalle persone. Nel 2025 anche la forza lavoro è cresciuta, raggiungendo 373 collaboratori. In parallelo, sono state erogate 2.660 ore di formazione su sicurezza, compliance, competenze professionali e sviluppo delle persone, all’interno di un piano biennale che supera complessivamente le 4.100 ore previste. Il welfare aziendale registra inoltre un tasso di adesione del 97%. L’azienda si conferma così come realtà capace di generare occupazione stabile, qualificata, coinvolta.
Un altro elemento strategico riguarda il coinvolgimento di tutti i protagonisti della supply chain. Nel 2025 Surgital ha avviato una nuova fase di dialogo Esg con i propri fornitori, coinvolgendone 250 in un’attività di raccolta dati dedicata alla sostenibilità, con 55 questionari completati funzionali ad approfondire la conoscenza e coltivare un dialogo proattivo con i partner strategici.
Il Dossier racconta anche l’impegno sociale dell’azienda, in particolare attraverso la collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna. Nel 2025 Surgital ha donato 16,8 tonnellate di prodotti, contribuendo a superare le 180 tonnellate complessive donate nel periodo 2021-2025.
EFA News - European Food Agency