Sojasun: nuova campagna comunicazione targata Life
"Stai nel tuo momento" sarà on air per 4 settimane, poi nuovamente a settembre
Sojasun, brand di riferimento nel mondo delle alternative vegetali, torna in comunicazione con la campagna integrata “Stai nel tuo momento”, confermando il proprio impegno nel sostenere la crescita della categoria plant-based e rafforzare la relazione con i consumatori attraverso una presenza media continuativa.
La campagna prevede due flight digital e social: il primo ha preso il via lunedì 22 giugno e sarà on air per quattro settimane, mentre il secondo tornerà a settembre, in un periodo strategico per i consumi e per la ripresa dell'attenzione verso il benessere e le scelte alimentari consapevoli.
Al centro della campagna – ideata e pianificata da Life, agenzia italiana, integrata ed indipendente, che da oltre dieci anni affianca il brand in Italia – c’è la gamma Sojasun Bifidus, punto di riferimento dell’offerta del marchio. Il concept creativo “Stai nel tuo momento” racconta un’idea di benessere più profonda e personale, che unisce piacere, leggerezza e consapevolezza, trasformando il momento del consumo in un’esperienza autentica di connessione con sé stessi. L’invito è quello di scegliere consapevolmente ciò che si porta in tavola, privilegiando prodotti coerenti con i valori distintivi di Sojasun: ingredienti di qualità, etichetta essenziale e produzione sostenibile 100% vegetale.
Il piano media è stato costruito con un approccio integrato e data-driven, combinando TV on demand e TV lineare con tecnologia Dai (Dynamic Ad Insertion), programmatic advertising e una forte attivazione sui canali social. La pianificazione è pensata per raggiungere in maniera puntuale il target maggiormente interessato alle tematiche del benessere, dell'alimentazione vegetale e della sostenibilità, massimizzando copertura e rilevanza del messaggio.
Sul fronte social, la campagna sarà amplificata attraverso un articolato progetto di influencer marketing su YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, con contenuti pensati per raccontare il prodotto in modo autentico e avvicinare il brand a una generazione di consumatori sempre più attenta alla qualità delle proprie scelte alimentari.
L'investimento media assume inoltre una particolare rilevanza strategica a supporto dell'espansione distributiva del brand. In concomitanza con l'ingresso di Sojasun in nuove insegne della Campania, le attività di influencer marketing e social media saranno ulteriormente intensificate per generare awareness, stimolare il trial e sostenere la rotazione a scaffale nelle nuove aree di presenza.
A rafforzare ulteriormente il legame tra il brand e i valori del benessere consapevole, a settembre Sojasun sarà, inoltre, main sponsor del Kalemana Festival di Punta Marina (Ravenna) per il terzo anno consecutivo. La partnership con uno degli appuntamenti italiani di riferimento dedicati a yoga, mindfulness e crescita personale conferma la volontà del marchio di presidiare contesti affini al proprio posizionamento e di creare occasioni di incontro autentico con una community attenta al benessere a 360°gradi.
Il ritorno in comunicazione rappresenta un ulteriore investimento di Sojasun a supporto della marca e della gamma Sojasun Bifidus, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento del brand attorno al claim “Mangia vegetale, vivi positivo”, oggi arricchito da una nuova dimensione: quella della scelta consapevole come espressione di benessere personale e autenticità.
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