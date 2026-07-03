Bayer si riorganizza nel mercato Usa del glifosato

Bayer Group ha annunciato il consolidamento del business del glifosato negli Usa nell'ambito di Ruveon Llc, al fine di ottimizzare e allineare l'attività alle specifiche esigenze del mercato statunitense. Ruveon si concentrerà su tutti gli aspetti del glifosato negli Usa, dalla definizione dei prezzi alle strategie di commercializzazione, dalla produzione alla logistica, e sarà l'unica responsabile del business del glifosato negli Stati Uniti. Ruveon ha sede a Saint Louis, Missouri, ed è un'azienda del Gruppo Bayer.

Il consolidamento del business del glifosato negli Stati Uniti rappresenta un passo concreto nell'ambito del piano quinquennale della divisione Crop Science, già annunciato e definito da Bayer Group per promuovere la crescita, la resilienza e la redditività, consentendo al contempo una maggiore focalizzazione sull'innovazione e sulle attività operative. Nell'ambito del piano quinquennale, Bayer continuerà a impegnarsi per ottimizzare le attività nel settore della protezione delle colture in un contesto altamente competitivo.

Si prevede che Ruveon sarà un operatore più agile e meglio posizionato nel suo mercato di riferimento, che richiede un approccio specializzato per affrontare le dinamiche competitive. I team dedicati allo sviluppo prodotto e alle attività commerciali per il glifosato negli Stati Uniti sono ora parte di Ruveon. L'azienda si propone di fornire al settore agricolo statunitense prodotti a base di glifosato essenziali, garantendo i più elevati standard di qualità e servizio.

"Oggi compiamo un passo importante nell'ambito del nostro piano quinquennale", ha dichiarato Brian Naber, responsabile Crop Science Nord America e Australia/Nuova Zelanda. "Il lancio di Ruveon testimonia il nostro costante impegno per l'eccellenza nel mercato del glifosato. Il consolidamento delle risorse e delle attività relative al glifosato negli Stati Uniti avvantaggia clienti, partner e altri stakeholder, consentendo ai team di Ruveon e del Gruppo Bayer di dedicare la giusta attenzione e le risorse necessarie per soddisfare e anticipare al meglio le esigenze dei rispettivi clienti..

Alfonso Alba Ordóñez entra a far parte di Ruveon come amministratore delegato, forte di oltre 30 anni di esperienza dirigenziale maturata presso il Gruppo Bayer nel settore agricolo globale. La sua carriera si è snodata attraverso posizioni di leadership di alto livello in Europa, Sud America, Nord America e Cina, dove ha costantemente guidato le organizzazioni attraverso complesse trasformazioni commerciali e aziendali, aiutandole a implementare strategie e a conseguire una crescita sostenuta.

Steve Knodle ricopre il ruolo di vicepresidente esecutivo e responsabile del Business Commerciale di Ruveon. Con oltre 28 anni di esperienza nel settore agricolo, maturata sia a livello nazionale che internazionale, Knodle supervisionerà i team di vendita e marketing del glifosato di Ruveon negli Stati Uniti, nei settori agricolo, industriale, del tappeto erboso e ornamentale.