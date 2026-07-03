Bcc Banca Iccrea capofila finanziamento al Car

Il cda Centro Agroalimentare Roma (Car) ScpA ha approvato operazione da circa 20 milioni di euro legata al progetto di ampliamento della struttura (leggi notizia EFA News).

L’accordo è stato sottoscritto da un pool di Istituti finanziari composto da Bcc Banca Iccrea (nel ruolo di Banca Agente), Bcc Roma e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).

"Il Centro Agroalimentare Roma rappresenta un'infrastruttura strategica per il comparto agroalimentare italiano e il progetto di ampliamento contribuirà a rafforzarne ulteriormente il ruolo, favorendo la crescita delle imprese della filiera e creando nuove opportunità economiche per il Lazio e per il Centro Italia", dichiara Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa del Gruppo Bcc Iccrea, confermando l'impegno della sua banca nel "finanziare investimenti capaci di generare sviluppo sostenibile, competitività e valore per i territori".

Da parte sua il direttore generale della Bcc di Roma Gilberto Cesandri si dichiara certo che "questo finanziamento consentirà ancora di più al Car di rafforzare le sue infrastrutture, il tutto a beneficio dell’economia territoriale e dei prodotti agroalimentari del Lazio”.

"Supportare oggi il piano di investimenti 2026-2028 significa contribuire a rendere il Car tra le piattaforme più grandi d’Europa e il sistema agroalimentare nazionale più solido e più competitivo. Un impegno che si inserisce nella missione più ampia di Cdp a supporto dello sviluppo dei territori”, dichiara infine Antonio Fiordalisi, Responsabile Relazioni Imprese Centro-Ovest di Cdp.