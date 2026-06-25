Roma sempre più capitale del cibo

Il Centro Agroalimentare Roma (Car) si conferma un elemento trainante e competitivo per il food nazionale. Il recente investimento disposto per il principale mercato ittico e ortofrutticolo italiano si prefigge di portare benefici anche per la mobilità della Capitale, andando a raggiungere la superficie complessiva di due milioni di metri quadrati.

Tutte le novità sono state illustrate nel corso della presentazione del progetto, che prende il nome di Roma Capitale del Cibo (leggi notizia EFA News). Ai microfoni di EFA News, abbiamo raccolto i commenti di: Massimo Pallottini, direttore generale del Car; Valter Giammaria, presidente del Car; Benedetta Brioschi, responsabile Scenario Food&Retail&Sustainability e Project Leader della Community - The European House-Ambrosetti; Giancarlo Righini, assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio.

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