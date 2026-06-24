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Car: 325 mln euro per ampliamento struttura
Annunciato investimento per il primo mercato ortofrutticolo e ittico d'Italia
Si consolida come una piattaforma strategica di riferimento per il Centro Italia e rafforza la propria competitività rispetto ai grandi hub delle Capitali europee, come Madrid e Parigi.
lml - 61211
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency