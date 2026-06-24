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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Car: 325 mln euro per ampliamento struttura

Annunciato investimento per il primo mercato ortofrutticolo e ittico d'Italia

Si consolida come una piattaforma strategica di riferimento per il Centro Italia e rafforza la propria competitività rispetto ai grandi hub delle Capitali europee, come Madrid e Parigi.

lml - 61211

EFA News - European Food Agency
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