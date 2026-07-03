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Bunge investe per raddoppiare lavorazione soia italiana
4,4 mln euro per implementare capacità dello stabilimento di Ravenna
Bunge ha annunciato oggi un investimento di 4,4 milioni di euro nel proprio stabilimento di Porto Corsini, a Ravenna, per raddoppiare i volumi di lavorazione della soia coltivata in Italia. L'investimento comprende l'ammodernamento del sistema di ricezione dei semi, l'aumento della capacità di stoccaggio e l'ampliamento dell’attività di analisi del laboratorio interno.Per quanto riguarda l’impianto, gli i...
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EFA News - European Food Agency
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