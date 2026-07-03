McCormick North America: Richard Haines nuovo Ceo

McCormick North America, filiale americana del marchio di trattori del Gruppo Argo Tractors, azienda italiana con sede a Reggio Emilia, ha ufficializzato la nomina di Richard Haines quale nuovo amministratore delegato, con effetto dal 1° luglio, dopo il successo ottenuto nel ruolo di direttore commerciale di Argo Tractors GB, dove ha svolto un ruolo chiave nel rafforzamento del marchio McCormick e...