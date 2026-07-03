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McCormick North America: Richard Haines nuovo Ceo
Filiale Usa di Argo Tractors in una nuova fase di sviluppo oltreoceano
McCormick North America, filiale americana del marchio di trattori del Gruppo Argo Tractors, azienda italiana con sede a Reggio Emilia, ha ufficializzato la nomina di Richard Haines quale nuovo amministratore delegato, con effetto dal 1° luglio, dopo il successo ottenuto nel ruolo di direttore commerciale di Argo Tractors GB, dove ha svolto un ruolo chiave nel rafforzamento del marchio McCormick e...
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EFA News - European Food Agency
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