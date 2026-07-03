Caffè: filiera globale dà sostentamento a 12,5 mln persone

Un nuovo rapporto pubblicato dalla Federazione Europea del Caffè (Ecf) e redatto da Europe Economics evidenzia come il caffè sostenga i mezzi di sussistenza nei Paesi produttori, generando al contempo occupazione e attività economica in tutta Europa. In tutto il mondo, si stima che 12,5 milioni di famiglie di agricoltori dipendano dal caffè per il proprio sostentamento, di cui circa l'85% sono pic...