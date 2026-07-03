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Caffè: filiera globale dà sostentamento a 12,5 mln persone
Nel mondo oltre 1,5 mln posti di lavoro. E in UE valore aggiunto lordo di 84,4 mld euro
Un nuovo rapporto pubblicato dalla Federazione Europea del Caffè (Ecf) e redatto da Europe Economics evidenzia come il caffè sostenga i mezzi di sussistenza nei Paesi produttori, generando al contempo occupazione e attività economica in tutta Europa. In tutto il mondo, si stima che 12,5 milioni di famiglie di agricoltori dipendano dal caffè per il proprio sostentamento, di cui circa l'85% sono pic...
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EFA News - European Food Agency
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