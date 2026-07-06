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Aurum e Dompé conquistano BF Holding
Fatti tutti i conti, la partecipazione degli offerenti adesso è pari all'88,1%
In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa congiuntamente da Arum S.p.a. e Dompé Holdings S.r.l., avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di B.F. S.p.a. gli offerenti rendono noto che si è concluso il periodo di adesione. Sulla base dei risultati provvisori dell’opfferta comunicati da BPER Banca S.p.a., in qualità di Intermediario Incaricato della raccolta...
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EFA News - European Food Agency
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