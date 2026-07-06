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UE: commercio al dettaglio cresce in volume
Più della media per quanto riguarda alimentari e bevande
Secondo le prime stime di Eurostat, a maggio 2026, rispetto ad aprile 2026, il volume degli scambi nel commercio al dettaglio destagionalizzato è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'Unione Europea. Ad aprile 2026, il volume degli scambi al dettaglio è diminuito dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'UE.Rispetto a maggio 2025, a maggio 2026 l'indice delle vendite al d...
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EFA News - European Food Agency
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