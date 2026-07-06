Commercio al dettaglio in aumento in Europa

A maggio 2026, rispetto ad aprile 2026, il volume del commercio al dettaglio corretto per gli effetti stagionali è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nell'aprile 2026, il volume del commercio al dettaglio era diminuito dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'UE.

Nel mese di maggio 2026, rispetto a maggio 2025, quindi rispetto a un anno prima, l'indice delle vendite al dettaglio corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,6% nell'area dell'euro e dell'1,9% nell'UE.

Per quanto riguarda il confronto mensile per settore di vendita al dettaglio nell'area dell'euro, nel mese di maggio 2026 rispetto ad aprile 2026, il volume del commercio al dettaglio:

è aumentato dello 0,6% per prodotti alimentari, bevande e tabacco,

è aumentato dello 0,1% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione),

è diminuito dello 0,5% per il carburante per autotrazione venduto in esercizi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio

è aumentato dello 0,6% per prodotti alimentari, bevande e tabacco,

è aumentato dello 0,5% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione),

è diminuito dello 0,4% per il carburante per autotrazione venduto in esercizi specializzati.

Tra gli Stati membri, gli aumenti mensili più elevati del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati a Cipro (+3,7%), in Lussemburgo (+3,6%) e in Polonia (+2,4%). Le diminuzioni più marcate sono state osservate in Estonia (-2,2%), Croazia (-2,0%), Belgio e Lituania (entrambi -0,7%).

L'Italia registra un -0,3% rispetto ad aprile 2026.

Per quanto concerne il confronto annuale per settore di vendita al dettaglio, nell'area dell'euro, nel mese di maggio 2026 rispetto a maggio 2025, il volume del commercio al dettaglio:

è aumentato del 2,4% per prodotti alimentari, bevande e tabacco,

è aumentato del 2,3% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione),

è diminuito del 4,6% per il carburante per autotrazione venduto in esercizi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio:

è aumentato dell'1,9% per prodotti alimentari, bevande e tabacco,

è aumentato del 2,8% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione),

è diminuito del 2,9% per il carburante per autotrazione venduto in esercizi specializzati.

Tra gli Stati membri, gli aumenti annuali più elevati del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati a Cipro (+8,4%), in Bulgaria (+7,9%) e in Lussemburgo (+7,8%). Sono state osservate diminuzioni in Romania (-4,0%), Estonia (-0,5%) e Belgio (-0,4%).

L'Italia, rispetto a un anno prima ossia rispetto a maggio 2026 registra un +0,7%.