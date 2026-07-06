Veterinari: 34% di loro andranno in pensione entro tre anni

Dal Conto Annuale 2024 del Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica (Sivemp) appena pubblicato emerge un dato estremamente preoccupante: il 34% dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale ha più di 60 anni. Ciò significa che, nei prossimi anni, una quota significativa di questi professionisti raggiungerà l'età pensionabile, aggravando ulteriormente la già cronica carenza di personale.

"Il quadro è già da tempo allarmante anche a causa della sostituzione, in diverse realtà, degli organici mancanti non già con veterinari specialisti da inquadrare nella dirigenza ma con 'gettonisti', spesso privi dei requisiti di specializzazione, e della necessaria esclusività di rapporto e terzietà, il che mette a repentaglio la qualità e l’efficacia stessa dei controlli ufficiali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", si legge in una nota di Sivemp.

Il sindacato ritiene la situazione "ancora più grave se si considera il blocco delle scuole di specializzazione determinato dalla mancata emanazione del decreto governativo necessario ad avviarne i percorsi. L'anno accademico 2025-2026 è già compromesso e, se il Governo non interverrà con urgenza, il problema si riproporrà anche per quello successivo. Le conseguenze sono gravissime. Nei prossimi tre o quattro anni il Servizio sanitario nazionale rischia di non disporre di un numero sufficiente di medici veterinari in possesso dei requisiti obbligatori per partecipare ai concorsi pubblici e accedere al Ssn. Si verrebbe così a creare un vuoto generazionale che comprometterebbe ulteriormente la capacità di garantire le attività di sanità pubblica veterinaria che il governo ha decretato con i Lea".

I carichi di lavoro dei servizi veterinari pubblici sono in costante aumento e gli organici sono già oggi largamente insufficienti. Senza un adeguato ricambio generazionale e senza la formazione dei nuovi specialisti, il sistema rischia di non essere più in grado di assicurare le fondamentali attività di prevenzione, sicurezza alimentare, sanità animale e tutela della salute pubblica. "È quindi indispensabile che il Governo", conclude la nota di Sivemp, "oltre a frenare l’uso distorto di personale sanitario avventizio, adotti con la massima urgenza il decreto necessario per consentire la riattivazione delle scuole di specializzazione e nuovi contratti di formazione/lavoro per gli specializzandi e programmare il futuro della medicina veterinaria pubblica. Ogni ulteriore ritardo metterebbe seriamente a rischio la continuità e l'efficienza di un settore strategico per la tutela della salute dei cittadini".



