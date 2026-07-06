Coricelli/2. Inaugurato nuovo stabilimento a Spoleto

È stato inaugurato venerdì 3 luglio il nuovo stabilimento produttivo di Pietro Coricelli, un investimento strategico che segna una nuova fase di crescita della storica azienda olearia umbra e conferma il suo impegno verso innovazione, sostenibilità e sviluppo nel settore dell'olio extra vergine di oliva. La giornata ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo agricolo e dell'impresa in un momento di confronto dedicato al futuro della filiera agroalimentare italiana.

Ad accogliere gli ospiti è stata Chiara Coricelli, presidente e amministratore delegato di Pietro Coricelli. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del senatore Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario di Stato al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia; Salvatore Caiata, deputato della Repubblica e presidente della delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea. Alla giornata hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, a conferma dell’attenzione del territorio verso il percorso di crescita dell’azienda.

La mattinata si è aperta con la visita del rinnovato stabilimento, durante la quale gli ospiti hanno potuto conoscere da vicino i processi produttivi, le soluzioni tecnologiche adottate e gli interventi realizzati dall'azienda per incrementare capacità produttiva, logistica ed efficienza energetica, rafforzando al tempo stesso il controllo della qualità. Il progetto ha previsto un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro su una superficie operativa di 100mila metri quadrati, a conferma della volontà dell'azienda di continuare a investire sul territorio e sulla competitività del Made in Italy. Tra gli interventi attuati nuove strutture di stoccaggio per 4.200 tonnellate di olio extra vergine di oliva, l'ampliamento del magazzino del prodotto finito, una nuova linea di imbottigliamento, l'ammodernamento del laboratorio e tre impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 640 kWp.

“L’inaugurazione del nuovo stabilimento rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita di Pietro Coricelli e testimonia concretamente la nostra volontà di continuare a investire in Italia, rafforzando capacità produttiva, innovazione e qualità”, afferma Chiara Coricelli, presidente e amministratore aelegato di Pietro Coricelli. “Abbiamo scelto di realizzare un investimento significativo perché crediamo nel futuro dell’olio e nella possibilità di rilanciare il comparto sui mercati, rispondendo in modo sempre più efficace alle esigenze dei consumatori e alle sfide della competitività. Per farlo, è fondamentale costruire sinergie solide lungo tutta la filiera, mettendo in dialogo mondo agricolo, industria e istituzioni. La presenza del sottosegretario La Pietra, del Deputato Caiata e dell’amministratore delegato Scordamaglia conferma l’attenzione verso un settore strategico per il Made in Italy e rafforza la convinzione che solo attraverso una collaborazione concreta tra impresa, politica e sistema agricolo sia possibile generare valore per il territorio e per il Paese”.

A rimarcare il valore strategico del comparto oleario per il Made in Italy agroalimentare e l’importanza di sostenere innovazione e ricambio generazionale è intervenuto il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario di Stato al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: “Il settore oleario ha un valore strategico per il Made in Italy agroalimentare e in particolare il nostro olio extra vergine di oliva rappresenta una autentica eccellenza italiana. Un comparto nel quale come Masaf e governo Meloni crediamo fermamente, vedi i 300 milioni stanziati per il settore nel Coltivaitalia, con i quali vogliamo modernizzare le nostre imprese e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e delle donne. Innovare avendo ben chiaro da dove si viene e come si è lavorato nel tempo è la chiave per affrontare il futuro del settore oleario e l'azienda Coricelli ne è una testimonianza concreta”.