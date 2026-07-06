Codex Alimentarius: Fao rafforza sostegno e investimenti

La 49ª sessione della Commissione del Codex Alimentarius si è aperta oggi a Ginevra. Il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) QU Dongyu ha sottolineato l'aumento degli investimenti della Fao nel Codex e ha ribadito l'impegno dell'Organizzazione a sostenere i Paesi nella traduzione degli standard alimentari internazionali in benefici concreti per consumatori, produttori e commercio.

Aprendo la sessione tramite un videomessaggio, il direttore generale ha ricordato che la Conferenza Ministeriale della Fao ha approvato nel 2025 uno stanziamento aggiuntivo di 500.000 dollari per il Segretariato del Codex nel Programma di Lavoro e Bilancio 2026-2027, a sostegno dell'attività della Commissione. Questi fondi aggiuntivi contribuiranno al lavoro degli organi sussidiari recentemente riattivati, alla tempestiva pubblicazione dei testi del Codex e all'aggiornamento delle infrastrutture digitali.

Inoltre, la Fao rimane impegnata a garantire che il Codex continui a ricevere la consulenza scientifica a supporto delle sue decisioni, sostenendo al contempo i Paesi in via di sviluppo nella creazione delle capacità necessarie per implementare efficacemente gli standard del Codex.

"L'impatto dipende dall'attuazione: senza un'attuazione adeguata, questi standard non possono raggiungere i benefici previsti", ha affermato il direttore generale, sottolineando che, sebbene il Codex continui a fornire strumenti essenziali per garantire la sicurezza alimentare e facilitare gli scambi commerciali, la prossima sfida è garantire che i Paesi possano applicare efficacemente tali standard.

QU ha affermato che gli standard alimentari internazionali contribuiscono ben oltre la sicurezza alimentare, contribuendo a costruire fiducia, ridurre gli sprechi e creare mercati più competitivi ed equi, mentre i Paesi si impegnano a trasformare i sistemi agroalimentari per renderli più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili.

Istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), la Commissione del Codex Alimentarius si è riunita per la prima volta nel 1963. È l'organismo delle Nazioni Unite incaricato di definire gli standard alimentari per proteggere la salute dei consumatori e facilitare pratiche eque nel commercio alimentare internazionale.

Composta da 188 Paesi membri, 1 Organizzazione membro (l'Unione Europea) e 246 Organizzazioni osservatrici, la Commissione si riunisce annualmente per adottare standard di sicurezza e qualità alimentare e relative raccomandazioni.

Sebbene i testi del Codex siano volontari, fungono da punto di riferimento internazionale a supporto dello sviluppo della legislazione nazionale, contribuiscono a ridurre le barriere commerciali e a rafforzare la fiducia dei consumatori, garantendo che gli alimenti siano sicuri, di buona qualità e presentati in modo trasparente.

La Cac49 si svolge a Ginevra dal 6 al 10 luglio 2026 e riunisce i membri del Codex, le organizzazioni osservatrici e i partner internazionali per promuovere gli standard alimentari internazionali. Riepiloghi in tempo reale delle principali decisioni adottate durante la Cac49 saranno disponibili sui siti web della Fao e dell'Oms man mano che la riunione procede.