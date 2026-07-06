Rincaro fertilizzanti: la Spagna corre ai ripari

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato oggi un Piano Statale per i Fertilizzanti, "con risorse e tempistiche definite, misure concrete e un chiaro impegno all'ascolto", con l'obiettivo di renderlo operativo entro il primo trimestre del 2027, affinché "la Spagna possa produrre di più e meglio, riducendo la sua dipendenza". Sánchez ha rivolto questo annuncio durante la presentazione del...