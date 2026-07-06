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Riso: crollo prezzi e concorrenza estera sempre più agguerrita
Camera Commercio Cremona-Mantova-Pavia evidenzia calo export
Più ombre che luci nella campagna risicola 2025-2026, che si avvia alla conclusione nella provincia pavese. Secondo il report messo a punto dalla Camera di commercio di Cremona - Mantova - Pavia con il supporto di Bmti, il contesto mette in luce cali di prezzo fino al 60%, vendite in rallentamento e concorrenza estera sempre più consistente.I cali sono generalizzati tra tutte le varietà di risone, a...
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EFA News - European Food Agency
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