Ara Toscana: Paolo Giorgi è il nuovo presidente

L’Assemblea generale dei soci dell’Arat (Associazione Regionale Allevatori della Toscana) ha tracciato la rotta per il prossimo quadriennio. Oltre all'approvazione del bilancio, l'assise ha eletto il nuovo comitato direttivo che ha nominato Paolo Giorgi alla presidenza dell'associazione per il mandato 2026-2030.

Paolo Giorgi, 40 anni, è titolare insieme al fratello Valentino di un’importante azienda di bovini da carne Limousine a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Nonostante la giovane età, Giorgi vanta un curriculum di alto profilo istituzionale: attualmente, è vicepresidente di Coldiretti Pistoia, nonché membro del consiglio di amministrazione di Eurocap Petroli, membro del consiglio di amministrazione di Sis (Società Italiana Sementi) e membro del consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario del Tirreno. In passato, è stato delegato Giovani Impresa di Coldiretti Toscana e presidente di Agrozootecnica Toscana, maturando una profonda esperienza nella gestione delle filiere.

Il nuovo mandato del presidente Giorgi si apre sotto il segno della valorizzazione del "Made in Tuscany". L’obiettivo dichiarato è consolidare il posizionamento d’eccellenza delle produzioni lattiero-casearie e delle carni toscane, asset strategici che hanno saputo conquistare non solo il mercato nazionale, ma anche le più prestigiose vetrine internazionali.

“Non vogliamo limitarci a mantenere ciò che abbiamo costruito", ha dichiarato il neo presidente. “La nostra funzione è dotare gli allevatori di strumenti concreti per affrontare i cambiamenti del mercato e continuare a essere protagonisti di una zootecnia moderna, sostenibile e competitiva”. Il presidente Giorgi ha, inoltre, ribadito l'importanza fondamentale del lavoro congiunto con le istituzioni e con tutti gli attori della filiera agroalimentare.

L’Associazione Regionale Allevatori della Toscana, ha commentato con entusiasmo la nomina, ringraziando sentitamente il presidente uscente Roberto Nocentini per l’equilibrio e la dedizione dimostrate in questi anni di mandato. Con Paolo Giorgi, si farà un passo verso il futuro: la sua elevata esperienza e la sua conoscenza nell’ambito della zootecnia, saranno requisiti fondamentali per dare nuova linfa e per valorizzare l'immenso lavoro che sta dietro ogni peculiarità toscana.

Arat, inoltre, conferma la volontà di investire sul ricambio generazionale e sull'innovazione, mantenendo ferma la missione di “custodi” delle produzioni zootecniche che hanno reso la nostra regione vessillo di eccellenza e motore di un’economia circolare che tutto il mondo ci invidia.