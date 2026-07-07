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Panettone day 2026, selezionati i finalisti
A Milano il 3 settembre la finale della competizione/Allegato
Sono stati selezionati i 26 finalisti dell'edizione 2026 di Panettone Day, il più longevo e autorevole concorso nazionale dedicato al panettone artigianale. Dopo una giornata di degustazioni svolte presso HIFOOD, centro di innovazione del gruppo CSM Ingredients, la giuria tecnica ha individuato i maestri pasticceri che il prossimo 3 settembre, a Milano, si contenderanno il titolo di Miglior Panettone A...
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EFA News - European Food Agency
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