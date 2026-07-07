Panettone day 2026, selezionati i finalisti

Sono stati selezionati i 26 finalisti dell'edizione 2026 di Panettone Day, il più longevo e autorevole concorso nazionale dedicato al panettone artigianale. Dopo una giornata di degustazioni svolte presso HIFOOD, centro di innovazione del gruppo CSM Ingredients, la giuria tecnica ha individuato i maestri pasticceri che il prossimo 3 settembre, a Milano, si contenderanno il titolo di Miglior Panettone A...