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Casa Optima: nuovo mega impianto fotovoltaico
Sito riminese di San Clemente porterà energia elettrica autoprodotta oltre il 25%
Casa Optima, gruppo del settore del gelato artigianale, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato, rafforza il percorso di sviluppo del sito riminese di San Clemente con un nuovo investimento sul fronte dell’energia rinnovabile, portando l’autoproduzione elettrica del polo a superare il 25% del fabbisogno complessivo.All’interno della proprietà del Gruppo, su un terreno adiacente allo sta...
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EFA News - European Food Agency
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