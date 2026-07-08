Alcol: consumo globale va verso un declino strutturale

Il consumo dell’alcol globale sta andando incontro ad un declino strutturale: è questo quanto emerge dall’ultimo report The Future of Alcohol: Tech, Politics, and Structural Decline rilasciato dalla società di consulenza Roland Berger. Lo studio prospetta uno scenario per cui inerzialmente si prevede fino a un dimezzamento dei volumi globali tra il 2020 e il 2050, trainato da una crescente propensione dei c...