Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Alcol: consumo globale va verso un declino strutturale
Ricerca di stili di vita salutari e da normative sempre più stringenti
Il consumo dell’alcol globale sta andando incontro ad un declino strutturale: è questo quanto emerge dall’ultimo report The Future of Alcohol: Tech, Politics, and Structural Decline rilasciato dalla società di consulenza Roland Berger. Lo studio prospetta uno scenario per cui inerzialmente si prevede fino a un dimezzamento dei volumi globali tra il 2020 e il 2050, trainato da una crescente propensione dei c...
lml - 61575
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency