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Acqua Galvanina in vendita?
Il fondo Riverside in cerca di un acquirente del marchio romagnolo
E' un momento in cui il settore dell'acqua minerale si muove che è un piacere. Dopo le reiterate notizie sulla multinazionale Nestlè che da tempo cerca di piazzare la sua business unita Waters comprensiva di marchi italiani come Sanpellegrino e Acqua Panna, ecco che adesso arriva un'indiscrezione dall'Italia, riportata da Il Sole 24 Ore, secondo cui un altro marchio doc come Galvanina starebbe pe...
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EFA News - European Food Agency
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