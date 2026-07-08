Acqua Galvanina in vendita?

E' un momento in cui il settore dell'acqua minerale si muove che è un piacere. Dopo le reiterate notizie sulla multinazionale Nestlè che da tempo cerca di piazzare la sua business unita Waters comprensiva di marchi italiani come Sanpellegrino e Acqua Panna, ecco che adesso arriva un'indiscrezione dall'Italia, riportata da Il Sole 24 Ore, secondo cui un altro marchio doc come Galvanina starebbe pe...