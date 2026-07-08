It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

The Magnum Ice Cream apre il nuovo centro ricerca e sviluppo in India

La struttura ospita un laboratorio di ultima generazione e un impianto pilota digitalizzato

Magnum Ice Cream Company, leader mondiale nel settore dei gelati, ha inaugurato a Bengaluru, in India, il suo nuovo Centro di Ricerca, Design e Innovazione. La struttura, all'avanguardia e pronta per le sfide del futuro, si estende su una superficie di circa 1.200 metri quadrati e ospita un laboratorio di ultima generazione e un impianto pilota digitalizzato.Situato a Whitefield, Bengaluru, hub tecnologico...

Fc - 61581

EFA News - European Food Agency
Similar