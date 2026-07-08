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The Magnum Ice Cream apre il nuovo centro ricerca e sviluppo in India
La struttura ospita un laboratorio di ultima generazione e un impianto pilota digitalizzato
Magnum Ice Cream Company, leader mondiale nel settore dei gelati, ha inaugurato a Bengaluru, in India, il suo nuovo Centro di Ricerca, Design e Innovazione. La struttura, all'avanguardia e pronta per le sfide del futuro, si estende su una superficie di circa 1.200 metri quadrati e ospita un laboratorio di ultima generazione e un impianto pilota digitalizzato.Situato a Whitefield, Bengaluru, hub tecnologico...
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EFA News - European Food Agency
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