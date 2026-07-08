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CLARA MOSCHINI

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Sace, assicurazione in Tanzania per costruire silos

Commessa affidata all'emiliana Agi Emea

Sace, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha assicurato un nuovo contratto da oltre 2 milioni di euro per la fornitura di silos e attrezzature industriali destinate a un impianto di stoccaggio di cereali a Bandari, Tanzania. La commessa, supportata attraverso lo strumento del Credito Fornitore, è stata affidata ad AGI EMEA Srl, azienda emiliana speci...

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EFA News - European Food Agency
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