Sace, assicurazione in Tanzania per costruire silos

Sace, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha assicurato un nuovo contratto da oltre 2 milioni di euro per la fornitura di silos e attrezzature industriali destinate a un impianto di stoccaggio di cereali a Bandari, Tanzania. La commessa, supportata attraverso lo strumento del Credito Fornitore, è stata affidata ad AGI EMEA Srl, azienda emiliana speci...