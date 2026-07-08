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Bruxelles cambia passo sulla zootecnia: adesso i fatti
Confcooperative Agroalimentare accoglie positivamente la strategia Ue: fondi contro i rischi e più attenzione alla prevenzione delle malattie animali
Confcooperative Agroalimentare accoglie con favore la nuova Strategia europea presentata dalla Commissione Ue per la filiera zootecnica, che con 400 miliardi di euro genera il 40% del valore aggiunto agricolo europeo. "Un piano che – commenta la presidente del Settore Zootecnico della federazione, Francesca Sabbadin - riconosce il ruolo strategico degli allevamenti per la sicurezza alimentare, la co...
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EFA News - European Food Agency
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