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Nescafé: oltre 610 mln euro per nuovo stabilimento in Thailandia
L'unità produttiva inaugurerà nella seconda metà del 2028 e dovrebbe dare lavoro a più di 500 persone
Nestlé sta investendo 563 milioni di franchi svizzeri (oltre 610 milioni di euro) per costruire un nuovo stabilimento di produzione Nescafé in Thailandia, un mercato del caffè dinamico che vale circa 1 miliardo di franchi svizzeri. Lo stabilimento comprenderà anche un centro di distribuzione all'avanguardia in loco, con l'obiettivo di consentire tempi di consegna più brevi, una migliore gestione dell...
lml - 61609
EFA News - European Food Agency
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