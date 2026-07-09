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CLARA MOSCHINI

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Terra del Sole, 93 milioni per il nuovo impianto agrivoltaico

Sorgerà a Giugliano (NA) uno dei maggiori impianti in Italia

L&B Partners S.p.A. ha assistito in qualità di financial advisor NextEnergy Capital, quale sponsor nell'operazione di finanziamento in project finance a favore di NXP V Italy HoldCo S.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato con una capacità installata di 73,5 MW, situato nel Comune di Giugliano in Campania, nel contesto del progetto “Terra del Sole”.Il finanziamento, dell'...

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