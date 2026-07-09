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Unicredit, convenzione con Federalberghi
Per supportare le imprese affiancandole nel percorso di crescita
UniCredit e Federalberghi hanno stipulato una convenzione che prevede per gli alberghi aderenti un’offerta commerciale dedicata, con l’obiettivo di supportare le imprese associate, affiancandole nel loro percorso di crescita. La convenzione è stata sottoscritta per UniCredit da Luisella Altare e Stefano Gallo, rispettivamente Responsabile Corporate Italy e Responsabile Territorial Development Ital...
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EFA News - European Food Agency
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