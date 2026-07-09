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Borgosesia "Alfiere" del ricambio generazionale
Con la spac EHI, partecipa a veicolo per investire in aziende con opportunità di crescere
Borgosesia S.p.A., società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi nonché nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, comunica di aver raggiunto un accordo per la sottoscrizione di una partecipazione pari al 24,5% del capitale di Alfiere S.r.l., veicolo di investimento riconducibile a Mauro Girardi (ex ad Borgosesia) e ad altri investitori. EHI è u...
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EFA News - European Food Agency
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