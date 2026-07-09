Borgosesia "Alfiere" del ricambio generazionale

Borgosesia S.p.A., società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi nonché nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, comunica di aver raggiunto un accordo per la sottoscrizione di una partecipazione pari al 24,5% del capitale di Alfiere S.r.l., veicolo di investimento riconducibile a Mauro Girardi (ex ad Borgosesia) e ad altri investitori. EHI è u...