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Barry Callebaut torna alla crescita
Terzo trimestre +5,7%, nei primi 9 mesi ricavi dalle vendite superano 10,4 miliardi euro
Barry Callebaut, gruppo con sede a Zurigo e leader mondiale nella fornitura di soluzioni per esperienze di cioccolato di alta qualità, annuncia il ritorno alla crescita dei volumi nel terzo trimestre, "in un mercato del cioccolato ancora complesso". I volumi del gruppo, peró, sono diminuiti del 2,8% nei primi nove mesi, tornando in territorio positivo nel terzo trimestre (+5,7%) per la prima volta i...
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EFA News - European Food Agency
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