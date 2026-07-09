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CLARA MOSCHINI

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UE: concorrenza a beneficio dei mercati agricoli

Relazione della Commissione certifica la resilienza del settore primario

La Commissione europea ha pubblicato una relazione che dimostra come le norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza favoriscano condizioni di mercato eque e la resilienza economica degli agricoltori dell'UE. La relazione relativa al periodo da luglio 2017 a luglio 2025 sulle norme dell'UE in materia di concorrenza nel settore agricolo. Si concentra sulle esclusioni dalle regole di concorrenza...

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EFA News - European Food Agency
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