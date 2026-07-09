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Cereali, le quotazioni del grano inferiori ai costi di produzione
Gli agricoltori si appellano al ministro Lollobrigida
Sul grano duro i numeri sono preoccupanti. Lo rende noto Confagricoltura che, in una nota, sottolinea come "le quotazioni della CUN per il frumento duro di qualità superiore sono oggi inferiori a 300 euro per tonnellata: al di sotto dei costi medi di produzione". L'allarme di Palazzo della Valle, sedere di Confagricoltura è chiaro: chi raccoglie grano duro quest’estate lo fa in perdita. Il Centro Stud...
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EFA News - European Food Agency
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