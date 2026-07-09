In Italia cresce il mercato delle fusioni

Nei primi cinque mesi del 2026, il valore delle operazioni globali di M&A è cresciuto del 41%, ponendo il mercato sulla traiettoria del secondo miglior anno di sempre, dopo il forte rimbalzo registrato nel 2025. È quanto emerge dall’aggiornamento di metà anno del Global M&A Report 2026 di Bain & Company che analizza l'evoluzione del mercato globale delle fusioni e acquisizioni. A sostenere questa cresc...