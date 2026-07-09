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Meno acqua per coltivare le patate
Gli operatori a Bologna presentano primi risultati di un progetto innovativo
Le elevate temperature e la crescente attenzione alla gestione della risorsa idrica stanno mettendo ancora una volta al centro dell'attualità agricola la necessità di adottare soluzioni innovative per garantire produzioni sostenibili e competitive. In questo contesto prosegue il lavoro del progetto P.A.T.A.T.A. – Produrre Aggregando Tecnici e Agricoltori, Tutelando l'Acqua, che nelle scorse settimane ha...
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EFA News - European Food Agency
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